Пожалел, но вырубил. Долидзе вежливо нокаутировал американца. Видео

В ночь с 29 на 30 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера Келвин Каттар потерпел второе поражение подряд, проиграв Арнольду Аллену из-за травмы. Но в прелимах было одно из лучших выступлений вечера. Его выдал грузинский боец Роман Долидзе по прозвищу Кавказец. На этот раз брутальному грузину дали базового борца Фила Хоуса.

Статистика Хоуса в UFC — 4-1, впрочем, как и у Романа. Этим летом Долидзе выдал впечатляющий перформанс против Криса Докоса, отправив того в нокаут за одну минуту в первом раунде. Но фаворитом всё равно считался американец. С первых секунд грузин показывал большую активность, нежели Фил, выбрасывая хай-кики. Однако Хоус успешно от них уворачивался.

Развязка случилась в середине первого раунда, когда американец смог провести тейкдаун. Но он не смог взять Долидзе под контроль, ибо тот отбивался ударами с локтя. Причём Роман отличился десятком точных ударов в голову. А затем Кавказец смог выйти на армбар, который в итоге перешёл в болевой на ногу. Хоус был явно не готов к такому развитию событий. И в конечном итоге Роман выкрутил колено, но не стал доводить болевой до конца и отпустил ногу.

Несмотря на такой благородный жест, Фил едва стоял на ногах. Роман извинился и думал, что после такого повреждения бой будет остановлен. Но Фил пытался скрыть факт травмы, а рефери Дэн Мираглиотта словно не заметил увиденного. Долидзе обстреливал соперника с дальней дистанции.

Вместе с тем было заметно, что он не пытался закончить бой первой же атакой. И на некоторое время Хоус проснулся и отбился несколькими ударами. Но решающее слово всё равно осталось за Романом. Он провёл сокрушительную серию из нескольких боковых — американец не устоял и улетел в нокаут.

Роман Долидзе продемонстрировал потрясающие способности в партере. Он благородно перешёл в стойку, чтобы не усугублять травму Хоуса и не рвать ему коленные связки. Впоследствии он признался, что он оформил нокаут не только из-за травмы, а ещё из-за Майкла Биспинга. Легенда ММА сказал в одном из прошлых выступлений, что ему не нравится борьба Долидзе. Но руководство UFC рассудило иначе и оценило бой Кавказца бонусом за лучшее выступление вечера. Теперь ему пора биться с кем-то из топ-15, о чём он сам заявил во флеш-интервью.