Немкову пора в UFC — закрыть гештальт Фёдора! Больше в Bellator драться не с кем

Как же хорош Вадим Немков! Россиянину прочили поражение в реванше с Кори Андерсоном, но лучший ученик Фёдора провёл попросту идеальный бой. Скорость, техника, бойцовский интеллект — у опытного американского спортсмена попросту не было шансов. Андерсон не смог превзойти Немкова в борьбе, не смог перебить в стойке и откровенно растерялся. Крепкая челюсть спасла Кори от нокаута, но даже американские судьи не смогли подтянуть своего соотечественника, кстати, имеющего огромный опыт выступлений в лучшем промоушене мира — UFC.

Вот и Немкову пора искать контакты Даны Уайта. Действительно, что Вадиму ловить в Bellator? Он завоевал титул, защитил его, выиграл Гран-при полутяжёлого веса и добыл призовой миллион долларов. Но чем дальше заниматься в организации Скотта Кокера — неясно. Да, Немкову уже подобрали следующего соперника: в феврале он подерётся на одном турнире с Емельяненко против Йоэля Ромеро. Кубинец, конечно, крутой парень, но он почти ровесник Фёдора! Куда ему тягаться с невероятной скоростью Немкова, против которой не сдюжил 33-летний Андерсон.

Изучаем полутяжёлый дивизион Bellator дальше. Фила Дэвиса россиянин побил дважды, Бейдера — нокаутировал, Энгликаса взял на болевой приём. Лиоту Мачида уже староват, Гранту Нилу и Карлу Альбректссону рано выходить на чемпионский бой. Так зачем Вадиму гробить лучшие годы своей карьеры на доминирование среди уже «зачищенной поляны»? Немков составил себе солидное имя — самое время попробовать свои силы в главном промоушене планеты. Там соперники для ученика Фёдора точно найдутся.

Поясом UFC сейчас владеет Иржи Прохазка — парень, когда-то победивший Немкова. Неудивительно, что Вадим жаждет реванша: схватка чемпиона Bellator с чемпионом UFC, да ещё и с такой историей, может вызвать солидный зрительский интерес. Но, помимо Прохазки, в организации Даны Уайта хватает топовых полутяжеловесов: Ян Блахович, Гловер Тейшейра, Энтони Смит — с каждым из этих ребят Немков мог бы устроить знатную рубку. Это интереснее, чем по второму кругу бить всех топов Bellator или соревноваться с престарелым Ромеро.



Да и «закрыть гештальт» своего учителя было бы приятно. Емельяненко так и не попробовал свои силы в UFC: да, он побил много бывших чемпионов промоушена, но в своё время не договорился с Даной Уайтом. И это один из главных аргументов для тех, кто не считает Фёдора лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Но теперь Последний Император может добиться чемпионского звания UFC — через своего лучшего ученика. Это ли не вызов для них обоих? Решать Вадиму, но увидеть его в поединках с лучшими бойцами планеты было бы очень приятно.