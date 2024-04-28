Илия Топурия отказался проводить реванш с Александром Волкановски

Действующий обладатель титула UFC в категории до 66 кг Илия Топурия отказался проводить реванш с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 305, который состоится 17 августа в Перте. Об этом сообщил известный комментатор Джо Роган.

«Я не знаю, с кем следующим он хочет драться, но, полагаю, он чувствует себя чемпионом и думает, что может выбирать себе бои. Я знаю, что он отказался от реванша с Волкановски на UFC 305 в Перте», — рассказал Роган в эфире своего подкаста.

Напомним, первый поединок, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

Всего на счету испанского бойца 15 побед и ни одного поражения.