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Двалишвили ответил О'Мэлли, который обещал его нокаутировать

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на слова действующего обладателя титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли.

Ранее О'Мэлли опубликовал пост в социальных сетях, в котором пообещал, что нокаутирует Двалишвили, а потом встретится с боксёром Райаном Гарсией.

«Автором нокаута стану я, значит, я буду боксировать с Райаном?! UFC Noche», — написал Двалишвили.

Напомним, последний бой Мераб провёл 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Его оппонентом стал бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

О'Мэлли 29 лет. В своём рекорде он имеет 18 побед и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Шон встретился с представителем Эквадора Марлоном Верой. Бой завершился единогласной победой О'Мэлли.