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Царукян рассказал о традиции перед своими боями

Царукян рассказал о традиции перед своими боями
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Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал о том, что смотрит подкасты с участием российских борцов вольного стиля Бувайсара и Адама Сайтиевых перед тем, как поехать на свой бой.

«Уважаю братьев Сайтиевых, которых всегда смотрю. У меня такая традиция есть: перед тем, как поехать на арену, я всегда слушаю подкасты с их участием – перед этим боем смотрел Адама, а до этого смотрел Бувайсара», — рассказал Царукян на YouTube-канале Main Event Podcast.

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

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