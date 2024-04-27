Российский гимн выключился во время награждения ЧЕ по боксу, зрители допели сами

Курьёзный эпизод произошёл во время награждения девушек-призёров чемпионата Европы по боксу в Белграде (Сербия).

Гимн России, включенный в честь победительницы турнира в весовой категории до 48 кг Юлии Чумгалаковой, прервался из-за технической ошибки, однако зрители не растерялись и продолжили петь его без музыкального сопровождения.

Отметим, что для 26-летней Юлии Чумгалаковой, уроженки Домодедово (Московская область), победа в Белграде является второй на европейских первенствах, девушка — триумфатор турнира в испанском Алькобендасе 2019 года. Россиянка также является двукратной победительницей чемпионата России (2020, 2023).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.