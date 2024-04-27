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Россиянка Ткачёва стала серебряным призёром ЧЕ-2024 по боксу

Россиянка Ткачёва стала серебряным призёром ЧЕ-2024 по боксу
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Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории свыше 81 кг. Россиянка Кристина Ткачёва встретилась с молдаванкой Дарьей Козорез. Победу одержала представительница Молдавии.

Для 25-летней Ткачёвой серебро европейского первенства стало вторым в карьере, россиянка является вице-чемпионкой турнира в Софии (Болгария) 2018 года. Помимо этого Ткачёва является двукратной чемпионкой России (2018, 2019).

Ранее серебряные медали на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия) завоевали Анастасия Кооль, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова и Анастасия Шамонова.

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