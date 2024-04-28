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Гуськов нокаутировал Спэнна в соглавном бою турнира UFC

Гуськов нокаутировал Спэнна в соглавном бою турнира UFC
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В ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходит турнир UFC Vegas 91. В соглавном бою представитель Узбекистана Богдан Гуськов встретился с американцем Райаном Спэнном.

UFC 2024. UFC on ESPN 55, Лас-Вегас, США
Райан Спэнн - Богдан Гуськов (W)
28 апреля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Райан Спэнн
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Бой завершился победой Гуськова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Отметим, для Гуськова этот бой стал третьим в рамках UFC. Ранее в промоушене он одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Спэнн, в свою очередь, потерпел десятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 21 победа. В UFC для американца это поражение стало третьим подряд.

Главным событием турнира станет поединок в наилегчайшем весе между бразильцем Матеусом Николау и американцем Алексом Пересом.

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