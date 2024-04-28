Энтони Джошуа назвал кандидатов на бой с ним в сентябре

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа сообщил, что его соперник будет выбран из победителей боёв Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилэй и Даниэль Дюбуа – Филипп Хргович.

«С кем я подерусь? С тем, кто выступит лучше всех. Принц Турки сказал мне: «Я хочу, чтобы ты подрался с ним», — приводит слова Джошуа издание talkSPORT.

Напомним поединки Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилэй и Даниэль Дюбуа – Филипп Хргович состоятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Уайлдер в своём последнем бою в декабре проиграл единогласным решением новозеландцу Джозефу Паркеру, Чжилэй в марте также уступил Паркеру.

Дюбуа в декабре досрочно остановил американца Джаррелла Миллера, Хргович победил техническим нокаутом малоизвестного австралийца Марка Де Мори.