Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа назвал кандидатов на бой с ним в сентябре

Энтони Джошуа назвал кандидатов на бой с ним в сентябре
Комментарии

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа сообщил, что его соперник будет выбран из победителей боёв Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилэй и Даниэль Дюбуа – Филипп Хргович.

«С кем я подерусь? С тем, кто выступит лучше всех. Принц Турки сказал мне: «Я хочу, чтобы ты подрался с ним», — приводит слова Джошуа издание talkSPORT.

Напомним поединки Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилэй и Даниэль Дюбуа – Филипп Хргович состоятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Уайлдер в своём последнем бою в декабре проиграл единогласным решением новозеландцу Джозефу Паркеру, Чжилэй в марте также уступил Паркеру.

Дюбуа в декабре досрочно остановил американца Джаррелла Миллера, Хргович победил техническим нокаутом малоизвестного австралийца Марка Де Мори.

Материалы по теме
Энтони Джошуа сказал, кем бы работал, если бы не был боксёром
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android