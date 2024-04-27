В Федерации бокса России оценили выступление женской сборной на чемпионате Европы

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, прокомментировала выступление женской сборной на чемпионате Европы — 2024 Белграде (Сербия).

«У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. Три золота для женской сборной потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше, но получилось, как получилось. Победили сильнейшие и это были достойные поединки.

Сердце содрогается. В двух боях, возможно, независимые оценщики отдали бы другую сторону, было обидно, но таковы правила бокса. Отдали, значит, отдали. Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены, каждая сказала, что где-то что-то недоработала», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.