Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Федерации бокса России оценили выступление женской сборной на чемпионате Европы

В Федерации бокса России оценили выступление женской сборной на чемпионате Европы
Комментарии

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, прокомментировала выступление женской сборной на чемпионате Европы — 2024 Белграде (Сербия).

«У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. Три золота для женской сборной потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше, но получилось, как получилось. Победили сильнейшие и это были достойные поединки.

Сердце содрогается. В двух боях, возможно, независимые оценщики отдали бы другую сторону, было обидно, но таковы правила бокса. Отдали, значит, отдали. Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены, каждая сказала, что где-то что-то недоработала», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
«Это было неприятно». В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на ЧЕ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android