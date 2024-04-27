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Анастасия Кооль и Дарья Абрамова завоевали серебряные медали ЧЕ по боксу

Анастасия Кооль и Дарья Абрамова завоевали серебряные медали ЧЕ по боксу
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Анастасия Кооль и Дарья Абрамова, представившие Россию на проходящем в Белграде (Сербия) чемпионате Европы по боксу, стали обладателями серебряных медалей.

Анастасия Кооль, выступающая в весовой категории до 52 кг, в финальном поединке соревнований уступила Бусеназ Чакыроглу из Турции.

Дарья Абрамова, выступающая в весовой категории до 57 кг, проиграла в бою со Светланой Каменовой-Станевой из Болгарии.

Ранее победительницей чемпионата Европы – 2024 в весовой категории до 48 кг стала россиянка Юлия Чумгалакова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.

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