Холлоуэй рассказал, о чём он думал во время нокдауна в бою с Гэтжи

Популярный американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй высказался по поводу эпизода во время поединка с Джастином Гэтжи, когда он оказался в нокдауне.

«Гэтжи не стали засчитывать нокдаун в нашем бою, это странно. Засчитайте этот нокдаун, я признаю это. Я не из тех, кто будет говорить, что его не было.

Честно, я вообще не помню, как он нанёс мне этот удар. Я упал на задницу, встал и подумал: «Что за хрень? Чем он меня только что ударил?» В тот момент я подумал, что это был хороший удар. Когда поднялся, я был в порядке, но после самого удара ноги подкосились. Я всё ещё был в бою, смотрел на соперника, но не знаю, как это можно не засчитать за нокдаун. Если не это, то что для них считается нокдауном?» — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.