Чумгалакова – о золоте на ЧЕ по боксу: хотела в номере поплакать, получилось на пьедестале

Победительница чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 48 кг россиянка Юлия Чумгалакова рассказала о своих эмоциях после успеха на турнире.

«Я очень рада этой победе. Я долго шла к золоту. Мы пропустили несколько турниров, и этот чемпионат Европы был для меня очень важным. Все бои были тяжелыми, мы справились (смеётся).

Эмоции у меня были пьедестале, там я расплакалась. Я хотела в номере поплакать, но получилось на пьедестале. Окончательное осознание придет позднее – сегодня-завтра я уже пойму, что двукратная чемпионка», — сказала Чумгалакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.