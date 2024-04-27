Холлоуэй – о Топурии: он как обиженная девушка, даже моя жена так не пишет

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о действующем обладателе титула грузине Илии Топурии.

«Мы пообщались в социальных сетях. И он написал мне чёртов абзац. Я даже не прочитал, вот насколько он был большим. Было ощущение, будто это написала обиженная девушка. Даже моя жена не пишет мне так», — сказал Холлоуэй в подкасте Джо Рогана.

Напомним, Топурия завоевал титул в феврале, на UFC 298 нокаутировав австралийца Алекса Волкановски во втором раунде.

Холлоуэй на турнире UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде легковеса и соотечественника Джастина Гэтжи.

Ранее Алджамейн Стерлинг объяснил, почему Холлоуэй может дать тяжёлый бой Топурии.