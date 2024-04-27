Чемпионка Европы Гапешина: рады принести медали России, в мой родной Севастополь

Россиянка Елена Гапешина прокомментировала свою победу на чемпионате Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 81 кг.

«Какие-то вещи не получились, но сегодня победа была на нашей стороне. Ребята за нас очень болели. Мы рады, что принесли заветные медали нам домой, в Россию, в мой родной город Севастополь. Там не спали, болели за меня», — передаёт слова Гапешиной корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.