Чемпионка Европы Гапешина: рады принести медали России, в мой родной Севастополь
Поделиться
Россиянка Елена Гапешина прокомментировала свою победу на чемпионате Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 81 кг.
«Какие-то вещи не получились, но сегодня победа была на нашей стороне. Ребята за нас очень болели. Мы рады, что принесли заветные медали нам домой, в Россию, в мой родной город Севастополь. Там не спали, болели за меня», — передаёт слова Гапешиной корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Комментарии
- 27 апреля 2024
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:49
-
22:39
-
22:01
-
21:56
-
21:28
-
21:02
-
20:58
-
20:07
-
20:03
-
19:23
-
19:18
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:40
-
16:23
-
15:50
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:54
-
14:20
-
13:42
-
13:03
-
11:50
-
10:36
-
09:22
-
01:20