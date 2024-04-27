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Видео: зрители спели гимн России на ЧЕ по боксу после того, как он отключился

Видео: зрители спели гимн России на ЧЕ по боксу после того, как он отключился
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Курьёзный эпизод произошёл во время церемонии награждения чемпионата Европы по боксу – 2024, приходящего в Белграде (Сербия).

Гимн России, включенный в честь победительницы турнира в весовой категории до 48 кг Юлии Чумгалаковой, прервался из-за технической ошибки, однако зрители не растерялись и продолжили без музыкального сопровождения.

Гимн России прервался во время награждения Чумгалаковой

Юлии Чумгалаковой 26 лет. Победа в Белграде стала для представительницы России второй в карьере, девушка также является триумфатором турнира в испанском Алькобендасе 2019 года. Помимо этого на её счету две победы на чемпионатах России (2020, 2023).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.

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