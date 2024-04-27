Чумгалакова прокомментировала победу на ЧЕ по боксу в Сербии

Россиянка Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, прокомментировала победу на чемпионате Европы в Белграде (Сербия).

«Все раунды сложные, это финал. Я знала, как боксировать с ней. Понимала, что она будет бежать вперёд. Это мой стиль. Слава Богу, всё получилось. Соперница бежит вперёд. Нужно было двигаться, встречать, работать на ногах.

Я очень хорошо подготовилась к этому турниру, мне понравилась организация. Четыре боя позади, всё хорошо. У меня сейчас уже опустошение. Когда ты уже решил поставленную задачу, выиграл чемпионат Европы, можешь отдыхать. После объявления победителя приходит эта эмоция. А так, всё хорошо, я очень рада, что выиграла.

Я уже привыкла к тому, что дерусь первая. И даже если сейчас буду где-то в середине, будет тяжело. Я надеюсь, что все девочки выиграют. И я очень старалась выиграть, чтобы у нас было первое общекомандное место», — передаёт слова Чумгалаковой корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.