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Джо Роган назвал главную ошибку Хилла в бою с Перейрой на UFC 300

Джо Роган назвал главную ошибку Хилла в бою с Перейрой на UFC 300
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о поражении экс-чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джамала Хилла в поединке с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 300.

«Посмотрите на Джамала, после того, как он нанёс удар в пах, его ноги подгибаются, и он расслабляется. Он показал большой палец, а Перейра коснулся рефери, после чего бой возобновился. Перейра не потерял фокус. Бой продолжился, но произошло ли бы это, если бы Хилл не показал ему большой палец?

Странный момент, никто не понимает, что происходит. Но Перейра продолжил движение вперёд и сократил дистанцию. И он сократил дистанцию намного сильнее, чем позволил бы ему Джамал. Это ошибка Джамала, всегда защищайте себя», — сказал Роган в своём подкасте.

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