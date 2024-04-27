В финалах ЧЕ по боксу примет участие рекордное число россиянок

Сегодня, 27 апреля, в Белграде (Сербия) состоятся финальные поединки чемпионата Европы по боксу среди женщин. Отметим, что в решающую стадию соревнований прошло рекордное число россиянок

Соперницей Юлии Чумгалаковой станет Кристина Над Варга из Сербии. После в ринге встретятся Анастасия Кооль и Бусеназ Чакыроглу из Турции. Следом поединок проведут Дарья Абрамова и Светлана Каменова-Станева из Болгарии. Нуне Асатрян проверит на прочность сербка Наталья Шадрина.

Также комплект золотых медалей разыграют Елена Бабичева и Кристина Кулухова. Альбина Молдажанова сразится с Бусеназ Сюрменели из Турции, Дарима Сандакова – с Региной Лакош из Венгрии, Анастасия Шамонова – с Аоифе О’Рурк из Ирландии, Елена Гапешина – с Люсией Билобрк из Хорватии. Закрывать программу дня будут Кристина Ткачёва и Дарья Козорез из Молдавии.