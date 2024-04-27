Россиянка Сандакова стала двукратной чемпионкой Европы

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг, в котором россиянка Дарима Сандакова встретилась с Региной Лакош из Венгрии. Победу одержала представительница России.

Отметим, что для 27-летней Сандаковой, уроженки Улан-Удэ, победа в Белграде стала второй на европейских первенствах. Ранее она стала триумфатором турнира в Алькобендасе (Испания) в 2019 году. Россиянка также является трёхкратной победительницей чемпионатов России (2018, 2021, 2023) и четырёхкратной вице-чемпионкой (2016, 2017, 2020, 2022).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.