Кроуфорда не лишат пояса WBA в полусреднем весе, несмотря на чемпионский бой с Мадримовым

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) сообщила, что действующий чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд не будет лишён титула, несмотря на переход в другой дивизион.

Напомним, 4 августа в Лос-Анджелесе (США) Кроуфорд бросит вызов чемпиону WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеку Исраилу Мадримову.

Согласно постановлению WBA, Кроуфорду будет дано пять дней на решение после боя с Мадримовым, в какой весовой категории он хочет остаться.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе. Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.