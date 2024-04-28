Магомед Мадиев проиграл Абелю Мине на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы

Российский боксёр Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) в субботу, 27 апреля, в Алматы на турнире «Ночь чемпионов IBA» единогласным решением судей уступил эквадорцу Абелю Мине (17-3-1, КО 9) в поединке в весе до 75 кг.

«Мне хотелось побольше порубиться, красиво побоксировать, но соперник не давал этого сделать – он постоянно вязал и убегал, — заявил после боя Мадиев. — Я хотел эмоционально выплеснуться, и у меня это получилось, но не получилось как следует подготовиться. Так уж сложились обстоятельства, но всё нормально. Что случилось? Ввиду семейных обстоятельств. При хорошей подготовке всё будет хорошо», — приводит слова Мадиева пресс-служба IBA.

Последний официальный бой Мадиева прошёл в феврале 2023 года, когда россиянин свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. В конце августа 2023 года Мадиев в выставочном противостоянии единогласным решением судей победил Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана.

Также в рамках шоу «Ночь чемпионов IBA» в Казахстане многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов (4-0, КО 3) в поединке в весе до 71 кг единогласным решением судей проиграл казахстанцу Фаруху Тохтасынову (1-0).

В главном бою шоу 27 апреля финалист чемпионата мира — 2023, двукратный чемпион Азии Саиджамшид Джафаров из Узбекистана раздельным решением судей победил финалиста юношеских Олимпийских игр — 2018 казахстанца Талгата Шайкена (9-0, КО 5) и завоевал пояс чемпиона Азии по версии IBA в весе до 71 кг.