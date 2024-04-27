Гапешина: иногда бывает, что Европу выиграть легче, чем чемпионат России

Победительница чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 81 кг, россиянка Елена Гапешина высказалась о важности международных турниров для отечественных спортсменов.

«Да, иногда бывает, что Европу легче выиграть, чем чемпионат России, не буду скрывать. В некоторых весовых категориях чемпионат России очень тяжёлый. Мы друг друга знаем, на сборы катаемся, изучаем друг друга, знаем от а до я. А здесь выходим, соперники другие. Сам турнир показал, что был высокий уровень, но наши девочки ни в чём не уступают. Нам бы больше международных выступлений — и были бы первыми. Спасибо, что дали нам возможность выступить под флагом и с гимном. Думаю, мы хорошо о себе заявили» — передаёт слова Гапешиной корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.