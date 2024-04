Канело рассказал, что только бой с Биволом может заставить его вернуться в полутяжёлый вес

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу потенциального поединка с россиянином Дмитрием Биволом.

«Единственная причина подняться в полутяжёлый вес – это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность и мы сможем договориться, я бы хотел провести этот матч-реванш», — сказал Альварес на YouTube-канале One On One | Boxing.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае 2022 года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке между мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией. Их бой должен пройти в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США).