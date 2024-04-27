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Российских девушек-боксёров награждают с флагом и гимном на чемпионате Европы

Российских девушек-боксёров награждают с флагом и гимном на чемпионате Европы
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Сегодня, 27 апреля, проходит финальный день чемпионата Европы по боксу среди женщин, в рамках которого 10 представительниц России сражаются за золотые медали.

Первым триумфатором от нашей страны стала Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг. Во время награждения прозвучал гимн России и был поднят национальный флаг.

Отметим, что для 26-летней Юлии Чумгалаковой победа в Белграде является второй на европейских первенствах, девушка — триумфатор турнира в испанском Алькобендасе 2019 года. Россиянка также является двукратной победительницей чемпионата России (2020, 2023).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.

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Чемпионат Европы по боксу: 10 девушек из России идут за золотом. Есть первая победа! LIVE
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Чемпионат Европы по боксу: 10 девушек из России идут за золотом. Есть первая победа! LIVE
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