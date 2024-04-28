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Алекс Перес нокаутировал Матеуса Николау в главном бою турнира UFC

Алекс Перес нокаутировал Матеуса Николау в главном бою турнира UFC
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В ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходит турнир UFC Vegas 91. В главном бою в наилегчайшем весе представитель Бразилии Матеус Николау встретился с американцем Алексом Пересом.

UFC 2024. UFC on ESPN 55, Лас-Вегас, США
Матеус Николау - Алекс Перес (W)
28 апреля 2024, воскресенье. 04:20 МСК
Матеус Николау
Окончено
KO
Алекс Перес

Бой завершился победой Алекса Переса техническим нокаутом во раунде. Таким образом, для Переса эта первая победа после серии из трёх поражений подряд. Ранее в промоушене он одержал 24 победы и потерпел восемь поражений.

Николау, в свою очередь, потерпел пятое поражение в 27 поединках, все из которых были нокаутом. При этом, у бразильца одна ничья и 21 победа.

Напомним, в соглавном бою представитель Узбекистана Богдан Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна.

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