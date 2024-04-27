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Генсекретарь Федерации бокса России: Молдажанова — молодой боксёр, за ней большое будущее

Генсекретарь Федерации бокса России: Молдажанова — молодой боксёр, за ней большое будущее
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Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, отметила после завершения чемпионата Европы – 2024 среди женщин выступление Альбины Молдажановой, представившей национальную команду в весовой категории до 66 кг.

Напомним, Молдажанова завоевала серебро, в финальном поединке уступив олимпийской чемпионке Бусеназ Сюрменели.

«За чей бой переживала больше всего? Наверное, за Альбину Молдажанову. Соперница у неё была очень достойная, знаменитая. Молдажанова у нас молодой боксёр и увидите, за этой девчонкой большое будущее», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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