Генсекретарь Федерации бокса России: Молдажанова — молодой боксёр, за ней большое будущее

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, отметила после завершения чемпионата Европы – 2024 среди женщин выступление Альбины Молдажановой, представившей национальную команду в весовой категории до 66 кг.

Напомним, Молдажанова завоевала серебро, в финальном поединке уступив олимпийской чемпионке Бусеназ Сюрменели.

«За чей бой переживала больше всего? Наверное, за Альбину Молдажанову. Соперница у неё была очень достойная, знаменитая. Молдажанова у нас молодой боксёр и увидите, за этой девчонкой большое будущее», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.