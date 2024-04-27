Сандакова: плохо спали, так как переживали. Всё-таки дерёмся за страну с флагом с гимном

Победительница чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг россиянка Дарима Сандакова прокомментировала выступление на турнире.

«Всегда сложно. Каждый раз как в первый раз. Никогда не бывает легко. Самый главный соперник — я сама. Это мои сомнения, страхи. Сейчас я хочу поесть, поспать, нормально спокойно.

Психологически тяжело — долгие соревнования. Нужно было держать вес, плохо спали, так как переживали, все-таки за страну с флагом с гимном. Не хочется подвести. Я представляю не только себя, семью, республику, а всю страну. Хочется показать ее в лучшем свете», — передаёт слова Сандаковой корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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