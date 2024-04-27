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«Было некрасиво». Чумгалакова отреагировала на инцидент с выключившимся гимном

«Было некрасиво». Чумгалакова отреагировала на инцидент с выключившимся гимном
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Победительница чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 48 кг россиянка Юлия Чумгалакова прокомментировала курьёзный эпизод на своём награждении.

Напомним, гимн России, включённый в честь Чумгалаковой, прервался из-за технической ошибки, однако зрители не растерялись и спели без музыкального сопровождения.

«Было некрасиво, но мы собрались и сами спели гимн. Это было слышно и без звуковой аппаратуры. У меня были эмоции, и я заплакала. Ты стоишь на первом месте со своим флагом. А про инцидент мы забудем – ничего страшного. Простим», — сказала Чумгалакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди женщин.

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