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«Это было неприятно». В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на ЧЕ

«Это было неприятно». В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на ЧЕ
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Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, прокомментировала инцидент на награждении призёров чемпионата Европы по боксу Белграде (Сербия).

Напомним, гимн России, включённый в честь Юлии Чумгалаковой, прервался из-за технической ошибки, однако зрители не растерялись и спели без музыкального сопровождения.

«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы понимаем объективно, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Не надо тут усматривать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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