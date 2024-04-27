Россиянка Чумгалакова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 48 кг. Россиянка Юлии Чумгалакова встретилась с Кристиной Над Варгой из Сербии.

Представительница Сербии активно шла вперёд и атаковала. Россиянка действовала на отходе и выжидала. Во втором раунде Чумгалакова отметилась успешными действиями в контратаке, под занавес второй трёхминутки девушки провели зрелищный размен. Третий раунд россиянка также провела под прессингом соперницы.

Победу единогласным судейским решением одержала Чумгалакова.

Отметим, что для 26-летней Чумгалаковой победа является второй на европейских первенствах, девушка является триумфатором турнира в испанском Алькобендасе 2019 года.