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Зубайра Тухугов — Йоэль Альварес, UFC 284, когда бой, переход в лёгкий вес,

Лёгкий вес UFC — первенство Кавказа? Хабибу некуда девать талантливых друзей
Александр Фролов
Зубайра Тухугов — Йоэль Альварес
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Тухугов идёт за поясом Махачева. Лишь бы весы не подвели.

На масштабном турнире UFC 284, запланированном на 11 февраля в Австралии, состоится множество интересных боёв. Например, помимо чемпионской схватки между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, в октагон планирует выйти ещё один россиянин — Зубайра Тухугов. Для скандального спортсмена это весьма знаковый поединок, ведь уроженец Грозного дебютирует в лёгком весе. Ранее Зубайра выступал в полулёгком дивизионе UFC, где не добился каких-то невероятных успехов, но всё равно стал заметной фигурой.

Большинство экспертов всегда отмечали большой потенциал Тухугова. У этого парня отличная борьба, крепкая ударная техника и железный характер. Даже Хабиб Нурмагомедов, крайне редко раздающий комплиментарные оценки, регулярно называл своего близкого друга потенциальным чемпионом UFC. Но Зубайре всегда мешали проблемы за пределами октагона. Хотя россиянин подписал контракт с организацией Даны Уайта ещё в 2014 году, на его счету только восемь поединков в промоушене — это невероятно мало даже по меркам «осторожных» бойцов.

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Два года Тухугов пропустил из-за дисквалификации — его вместе с Русланом Магомедовым поймали на использовании остарина. Потом случилась ещё одна дисквалификация: после знаменитого боя Хабиба и Конора друг Орла выскочил в октагон и напал на ирландца, попытавшись дать тому пощёчину. Все были уверены, что после такого проступка Дана Уайт уволит скандального Зубайру, но, видимо, сказалось заступничество Нурмагомедова — его друг отделался лёгким испугом. Однако дело не только в том, что Тухугов слишком долго был дисквалифицирован.

Тухугов в октагоне

Тухугов в октагоне

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Проблема ещё и в том, что Зубайра слишком долго и упорно цеплялся за выступления в полулёгком дивизионе. Мысль понятна: хочется набирать после взвешивания как можно бóльшую массу, чтобы иметь преимущество в бою. Таким трюком пользуются все бойцы, однако Тухугов с завидным постоянством проваливал весогонки — ему регулярно не удавалось сделать нужные цифры на весах. Вот и на UFC 280 Зубайра не подрался с Лукасом Алмейдой, потому что не протиснулся в лимит полулёгкого веса. И всё-таки решил сменить дивизион.

Поединок с Альваресом станет для нашего соотечественника важнейшим экзаменом. Испанец в последнем бою проиграл Арману Царукяну, но до этого Йоэль шёл на серии из четырёх побед. Альварес вряд ли уступит россиянину в партере, а его удары в стойке обладают нокаутирующей силой. Если Тухугов уверенно пройдёт Йоэля, можно будет говорить, что в лёгком весе зарождается новая сила. Потому что Зубайра точно готов к большим победам и голоден до успехов. Пусть и по своей вине, но он слишком долго был в тени успешных друзей — ему это надоело.

Любопытно, что в лёгком весе чемпионский пояс сейас удерживает Ислам Махачев — ещё один друг Орла. Махачев точно не собирается завершать карьеру в ближайшие годы, кто знает, может, он дождётся Тухугова в качестве потенциального соперника? Конечно, это идеальное развитие событий, но у Зубайры действительно громадный потенциал. У Хабиба не получилось напрямую передать пояс лёгкого веса Махачеву, может, Тухугову удастся забрать титул из рук Ислама? Есть ощущение, что тогда лёгкий дивизион UFC можно будет переименовывать в первенство Кавказа.

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