Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года

Итоги минувшего года мы подвели. А теперь самое время посмотреть вперёд, где нас ждёт ещё больше увлекательных и волнующих событий. Россия может получить лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий, новых чемпионов, а также исторический боксёрский поединок, который с нетерпением ожидают фанаты по всей планете. Мы собрали для вас самые ожидаемые события года, а вот самые значимые из них выбирать уже вам.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола
Незаметно для многих российский профессиональный бокс не только поднялся с колен, но и принялся уверенно ставить на колени конкурентов. Ещё бы допустили всех наших крутых парней до титульных поединков, вот бы пошумели. Но пока мы все затаили дыхание в ожидании грандиозной разборки Артура и Дмитрия. Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Бивол стал боксёром года по версии лиги. А Артур забрал последний пояс в этом дивизионе. Теперь нас ждёт объединительная рубка. Конечно, хочется, чтобы Дмитрий ещё раз отлупил Канело, но… Это тот самый случай, когда нам немного грустно выбирать, за кого из наших парней болеть, а весь остальной мир с нетерпением ждёт схватки двух российских звёзд.
Джон Джонс против Фрэнсиса Нганну
Как же летит время! Ещё два года назад Костлявый единолично правил лигой, комфортно устроившись на вершине Олимпа. И вот уже 8 февраля будет два года, как мы не видели Джона в октагоне. Всё это время он бодался с Даной Уайтом за лучшие финансовые условия, будоражил умы коллег по цеху и набирал вес. Нет, не разъедался рекордсмен по количеству защит титула у мужчин, он набирал мышечную массу, чтобы забрать пояс в королевском весе. А там свой правитель — Фрэнсис Нганну. Нигериец тоже бодается с Уайтом за улучшение контракта и возможность отхватить от профессионального боксёра. Джонс накануне намекнул, что в 2023 году заберёт пояс. Понятно, что этот трофей пока в руках Нганну. Ждёте вы этот бой так же, как две эти звезды свои жирные контракты?
Ислам Махачев против Алекса Волкановски
11 февраля 2023 года в Австралии главным событием UFC 284 станет один из самых ожидаемых поединков года. Российский чемпион признаётся фаворитом этого противостояния, несмотря на то что его соперник — лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий. Более того, Ислам без каких-либо условий дал согласие драться на родине Волкановски. Алекс владеет чемпионским поясом в полулёгком дивизионе, Махачев — в лёгком. В случае победы простого парня из Дагестана он повторит достижение своего близкого друга Хабиба и сместит австралийца с олимпа UFC.
Александр Усик против Тайсона Фьюри
Ещё один боксёрский поединок, о котором грезят миллионы фанатов. Легендарный Фьюри возобновил профессиональную карьеру лишь для того, чтобы отлупить украинского чемпиона. По мнению британского великана, у соперника нет ни единого шанса. В первую очередь за счёт разницы в габаритах и ударной мощи. Тайсон вырубает, а Александр работает на технику и судейское решение. Организация больших боксёрских боёв — это целая история, которая длится порой не месяцами, а годами. Но в данном случае, когда оба бойца на финальном отрезке своих карьер, всё организуется максимально оперативно. И этот шикарный поединок ждёт нас уже этой весной.
Валентина Шевченко против Аманды Нуньес
Уроженку Киргизии в России любят как родную. Фанаты переживают за неё так, как ни за одну реальную соотечественницу. К примеру, ту же Яну Куницкую поддерживают гораздо скромнее. Пуля отвечает россиянам искренней взаимностью. Летом Валентина установила уникальный рекорд — пять защит титула подряд. В UFC у неё есть только один камень преткновения — Нуньес. Аманда одержала над Пулей две победы, последняя получилась максимально спорной. После того как Джулианна Пенья сбила с Львицы победный флёр, судьи могут стать более объективными. И мы с нетерпением ждём главный женский бой в UFC. А вы?
Валентина Шевченко против Вэйли Чжан
У китаянки, как и у Шевченко, есть свой камень преткновения — Роуз Намаюнас. Американской литовке она проигрывала дважды. Один раз — максимально обидно, поскольку Роуз позиционировала поединок как противостояние свободного мира с коммунистической страной. Сейчас пояс у китаянки, а Роуз грезит о том, чтобы его вернуть. Но прежде чем Вэйли и Валя закроют свои принципиальные трилогии, матчмейкеры лиги планируют их поединок. Бой двух действующих чемпионок, свежее противостояние. А что, поединок Пули против Магнума, весьма громкая афиша!
Конор Макгрегор против Майкла Чендлера
Шумный ирландец провёл за последние пять лет всего четыре (!) поединка. И победу одержал лишь над ветераном Ковбоем Серроне. Кто его только не бил на закате завершившейся уже карьеры. Выхватывал Конор и на боксёрском ринге. Он постоянно напоминает о себе и рассказывает о триумфальном возвращении. Правда, в пул USADA он попасть не спешит, а значит, химию лопает исправно. По мнению многих специалистов, лучшим для лиги вариантом возвращения Конора был бы Чендлер. Это экс-чемпион Bellator, отчаянный рубака, который отстал от чемпионской гонки, но всё ещё может стать частью денежного боя. И Конора на пенсию отправить. Как вы думаете, идеальный вариант для возвращения Ноториуса?
Хамзат Чимаев — хоть с кем-нибудь
Невероятно яркий дебют Волка в UFC наглухо перепугал весь средний дивизион. Рекорды, выносы не самых беззащитных тел из октагона и яркий трэш-ток дерзкого чеченца буквально выжгли землю вокруг него. Лишь один отчаянный бразилец дал согласие на поединок с ним. И это несмотря на серьёзные проблемы, которые Чимаев перенёс в ковидный год. Гилберт Бёрнс дал шикарный бой Хамзату и проиграл с достоинством и уважением. Дуриньо показал, что с Чимаевым можно не просто выстоять все раунды, но и нанести значительный ущерб. Но даже после того шоу очередь за Чимаевым не выстроилась. Напротив, он вполне может стать чемпионом по отказникам со стороны потенциальных соперников. Нам бы уже хоть с кем-то увидеть поединок Хамзата.
Чемпионский поединок Магомеда Анкалаева
Ещё свежи в памяти ощущения от позорного судейства в поединке Анкалаева и Блаховича. А также от поведения поляка, который сначала признал поражение, а потом начал бухтеть о том, что на ничью-то он наработал. Ну и совсем уже неловко было наблюдать за его заявлением о том, что он вообще победил Магомеда. Россиянин же выводы сделал правильные. Не нужно больше доводить дело до судейского решения, нужно просто выносить оппонента. Тот факт, что лига поменяла в рейтинге местами Анкалаева и Блаховича, намекает на то, что в него верят и свой титульник он получит. С кем? Неважно, будет это ветеран Тейшейра или благородный самурай Прохазка. Мы понимаем главное — следующий бой россиянина должен быть титульным.
Дебют Шары Буллета в UFC
Шарабутдин Магомедов (11-0) провёл ярчайший сезон 2022 года. Дагестанский ударник одержал четыре яркие победы и в качестве новогоднего подарка получил контракт с агентством легендарного менеджера Али Абдель-Азиза. В минувшем году Шара провёл четыре ярких поединка. Из них два — за одну неделю декабря. Стиль Шары максимально яркий, он предпочитает разносить соперников в стойке, но в последнее время интенсивно подтягивает и борьбу. В любом случае Дана Уайт заполучил удивительного бойца, который знатно пошумит в лучшей лиге мира.
Александр Емельяненко против Михаила Кокляева 2
Когда-то дядя Саша изрядно потрепал силача Кокляева. Но тогда, в конце 2019 года, никто и не ожидал от Михаила каких-то невероятных свершений. Александр был в рабочей своей форме, и победа его выглядела тогда даже не закономерной, а проходной. Несмотря на очевидный регресс. Сейчас же Емельяненко с точки зрения скорости ничем не отличается от Кокляева. Он регулярно показывает работу на лапах, но постоянно хочется включить ускоренное воспроизведение. Мы надеемся, что он в бою будет бить быстрее, но лишь ловим порцию очередного разочарования. После поражения от блогера-любителя спортивную составляющую мы отодвинем в сторону. Ждёте ли вы этого боя, как шоу?
Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова (бокс)
Лысый хищник за два года стал самой яркой звездой российских единоборств. Относиться к нему можно как угодно, за Магу говорят многомиллионные гонорары. Помимо ММА, Магомедов успешно и задорно дебютировал в боксе. Вернул сербу Иличу должок за Шлеменко, разбил в декабрьском сражении и самого Шторма. Уральского Халка в какой-то мере раскрутил тот же Мага. Иван тогда «на зубах» вывез тяжелейший бой. Теперь бойцы готовы на реванш, но по правилам бокса. Два бескомпромиссных рубаки должны закатить бой, который будет претендовать на лучший в году.
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