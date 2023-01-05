Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года

Итоги минувшего года мы подвели. А теперь самое время посмотреть вперёд, где нас ждёт ещё больше увлекательных и волнующих событий. Россия может получить лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий, новых чемпионов, а также исторический боксёрский поединок, который с нетерпением ожидают фанаты по всей планете. Мы собрали для вас самые ожидаемые события года, а вот самые значимые из них выбирать уже вам.

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