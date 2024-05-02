«Моя ошибка, не следовало принимать это». Гарсия показал фото после новости о допинге

Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в шутку высказался о новости по поводу проваленного допинг-теста перед поединком с американцем Девином Хейни.

«Моя ошибка, мне не следовало принимать это», — написал Гарсия, прикрепив к сообщению фото с биодобавкой корня ашваганды.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей. В начале мая появилась новость, в которой говорилось, что тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя:

Ранее Райан заявил, что не собирается давать реванш Хейни.