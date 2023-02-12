Луч света в царстве санкций. Махачев принёс России невероятную спортивную победу

Турнир UFC 284 получался откровенно блёклым, но главный бой компенсировал нам часы томительного ожидания. Ислам Махачев и Александр Волкановски выдали поединок такого уровня, что его ещё долго будут вспоминать в качестве примера бескомпромиссности и драматизма. Напряжённые пять раундов, постоянный переход инициативы из рук в руки и максимально нервная концовка — неудивительно, что австралийские болельщики на арене шумели так, словно это был английский стадион. Отечественные фанаты ММА переживали не меньше, ведь наш боец мог добиться уникального достижения. И он это сделал!

Хотя перед судейским вердиктом поклонникам Ислама было весьма тревожно. Волкановски выдал настолько качественную схватку, что заслуживает только восхищения: австралиец дрался чрезвычайно храбро и умело, блестяще подготовившись к россиянину. Да, Махачев провёл несколько успешных тейкдаунов и набрал немало минут контроля, но Александр защищался грамотно и даже превосходил Ислама у сетки. А в самой концовке Великий ещё и опрокинул россиянина точным ударом — до победы местному уроженцу не хватило совсем чуть-чуть.

Но «высокий уровень сложности» лишь добавляет величия успеху Махачева. Наш спортсмен сотворил историю: ещё никогда в истории UFC второй номер рейтинга вне весовых категорий не дрался с первым номером P4P. И не побеждал его, да ещё и в такой эпичнейшей схватке! Ислам вполне мог выбрать соперника попроще, но решился драться с парнем, который никогда не проигрывал в промоушене. Волкановски сделал из полулёгкого дивизиона своё царство и готовился стать двойным чемпионом — но напоролся на Махачева.

Если бы на месте россиянина оказался условный Чарльз Оливейра, он бы попросту спасовал перед напором и мощью Александра. Но Махачев показал как крепость характера, так и челюсти: даже пропустив разрушительный удар в концовке, он хладнокровно спасался в партере, выбирая самые правильные пути ухода от ударов сверху. Кстати, Ислам сдержал обещание и провёл немало минут в стойке, где, кстати, превосходил Волкановски до той самой последней минуты. Обыгрывал одного из лучших ударников промоушена на его же территории!

Таким образом, Россия получила своего второго лидера рейтинга P4P после Хабиба Нурмагомедова. Но тогда россиянина поставили на первое место, скорее, в качестве жеста уважения: Орёл завершал карьеру и попросту потребовал, чтобы его выкатили на первое место. А тут Махачев забрался на вершину, будучи в самом расцвете сил и отобрав звание лучшего напрямую у его прежнего владельца. Безусловно, такое достижение вводит Ислама в ранг суперзвёзд. Это большая победа российского спорта, да ещё и в такие сложные для него времена. Настоящий луч света в царстве международных санкций.