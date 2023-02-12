Эта битва войдёт в историю! Махачев — величайший боец планеты

Февраль получается чрезвычайно насыщенным для российского ММА. Неделю назад легендарный Фёдор Емельяненко завершил карьеру: победить Райана Бейдера не получилось, но уход Последнего Императора обсуждали во всём мире. А сегодня Ислам Махачев проводил свою первую защиту чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Да ещё и против какого соперника! Александр Волкановски — самый доминирующий боец последних лет и лидер рейтинга P4P. Подыскать более сложного оппонента Махачеву было попросту невозможно.

Мало того, Ислам отважно согласился драться на территории соперника — в Австралии. Где россиянина встречали недовольным гулом как на пресс-конференциях, так и во время взвешивания. Вдобавок с Махачевым не поехал его друг и тренер Хабиб Нурмагомедов: легендарный Орёл решил больше времени проводить с семьёй и отказался от длительных выездов. В общем, всё говорило против Ислама — кроме его мастерства. И габаритов, конечно, поскольку Волкановски только-только перебрался из полулёгкого дивизиона.

Разведка получилась затяжной: спортсмены много двигались, но практически не били. На второй минуте Волкановски пару раз точно попал и смело пошёл вперёд. Чуть позже уже россиянин провёл неплохую атаку, после чего зажал оппонента у сетки. Остаток раунда Махачев крутил Александра, но до серьёзных попыток сабмишена дело не дошло, наш боец, скорее, изматывал австралийца. Второй раунд снова начался с крепких ударов Волкановски, чем Ислам воспользовался — и провёл тейкдаун.

Австралиец выкрутился, пошёл в стойку — и дважды пропустил настолько крепко, что его даже повело. Махачев поймал кураж и в каждом размене бил сильнее и точнее, нежели соперник. Впрочем, в перерыве Волкановски перезагрузился и снова стал активно атаковать. Александр старался бить на скачке, россиянин выкидывал короткие удары навстречу. В одном из моментов стало тревожно: Ислама зажали у сетки, но тот качественно сработал в защите. Третий раунд, скорее, забрал Волкановски, учитывая его активность.

Начало четвёртой пятиминутки забрал Ислам — сначала залетела пара боковых попаданий, а потом зрители увидели крутой тейкдаун. Махачев находился в не самой удобной позиции, что не мешало ему уверенно контролировать австралийца до самого конца раунда. Волкановски выглядел очень злым, постоянно что-то говорил сопернику, но вырваться из крепких объятий Александру не удавалось. Россиянин не реагировал, спокойно делая своё дело.

И вот наступил заключительный раунд. Волкановски снова натыкался на встречные удары нашего бойца, после чего недовольно тряс головой. На третьей минуте спортсмены оказались на канвасе, но Александр ловко выбрался из опасного положения. Россиянин и австралиец словно вообще не уставали, без устали работая под шумный гул зрителей. А вот на последней минуте Волкановски точно попал! Махачев упал и оставшееся время спасался в партере. Очень крутой бой!

Перед судейским решением было очень и очень тревожно. Четвёртый раунд вчистую забрал Махачев, пятый точно остался за Волкановски. Остальные трёхминутки получились спорными: первая и вторая — скорее, за Исламом, третий раунд чуть лучше провёл Александр. Но это казалось нам, а что должны были решить судьи, учитывая, что они находились на родине Волкановски? К счастью, победил Махачев, причём единогласным решением! Поздравляем нашего спортсмена с невероятной победой — теперь он лучший боец планеты!