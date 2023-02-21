«Пьяные попытки спасти Фёдора». Российский болельщик рвался лично наказать Бейдера

В ночь с 4 на 5 февраля состоялся последний поединок в карьере легендарного Фёдора Емельяненко. Он проводил реванш с американским ветераном Райаном Бейдером. Последний Император не смог ничего противопоставить чемпиону Bellator в тяжёлом весе. Судья был вынужден остановить бой уже в первом раунде, россиянин проиграл техническим нокаутом. Но мало кто заметил, что в этот вечер был один фанат, который попытался спасти нашу легенду.

Интересными подробностями спустя две недели после поединка поделился сам Бейдер. Он выложил в социальных сетях видео, на котором видно, как россиянин во время боя активно пытается прорваться к клетке. Фанат нёсся в октагон, видимо, в надежде лично поколотить американского чемпиона, который посягнул на величие Фёдора. Но на подходах к полю битвы ему пришлось зарубиться сразу с тремя сотрудниками службы безопасности!

Попытка прорыва фаната Фото: ии

Попытка прорыва фаната

«Прости, парень. Хотя эта страсть мне нравится. Пьяный русский пытается спасти Фёдора», – написал Бейдер в социальных сетях. Видимо, даже Райан был удивлён тому желанию, с которым наш болельщик прорывался к клетке. Фанат вступил в неравный бой сразу с тремя охранниками, однако не сдался, хотя силы были не равны и его просто скрутили. Но свою порцию любви арены в тот вечер смельчак совершенно точно срубил.

Инцидент заслуживает особенного внимания, потому что такие ситуации – большая редкость в мире единоборств. Это в футболе болельщики часто пробираются на поле и устраивают различные акции. А для MMA – крайне редкая история. Российский болельщик не побоялся кинуться к октагону на помощь Последнему Императору. Он рискнул и здоровьем, и будущими посещениями событий (обычно за такие выходки можно получить длительный бан).

Конечно, американский чемпион посмеялся над простым парнем из России, который хотел защитить своего кумира. Однако этот инцидент лишний раз подтверждает, какой всенародной любовью обладает Фёдор. Ради него фанаты готовы рискнуть многим. А вот сделает ли кто-то такой же жест ради Бейдера – большой вопрос!