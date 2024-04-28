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Бабичева — о нейтральных спортсменах: представлять страну с флагом и гимном намного круче

Бабичева — о нейтральных спортсменах: представлять страну с флагом и гимном намного круче
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Российская спортсменка Елена Бабичева, ставшая серебряным призёром чемпионата Европы по боксу — 2024, высказалась по поводу спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Ни в коем случае не осуждаю тех, кто поедет на ОИ под нейтральным флагом. У каждого своё мнение. Просто мне кажется, что когда ты представляешь свою страну с флагом и гимном — это намного круче, что ли. Я бы не поехала без флага и гимна, но это личное дело каждого спортсмена. Бывает такое, что человек всю жизнь мечтает поехать на Олимпийские игры, много лет туда стремится и ему уже никакие преграды не страшны», — сказала Елена Бабичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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