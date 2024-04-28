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Царукян рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры

Царукян рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры
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Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал о том, что после завершения карьеры планирует заниматься строительным бизнесом.

«Что бы я делал, если бы не ММА? Был бы строителем, как отец. Зачем придумывать велосипед, если он уже есть и отлично работает. Строил бы дома, коттеджные посёлки. Даже сейчас, будучи спортсменом, я понимаю, что после завершения карьеры начну заниматься строительным бизнесом», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

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