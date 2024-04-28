Елена Бабичева: синяки у меня, может, только раз пять за карьеру и были

Российская спортсменка Елена Бабичева, ставшая серебряным призёром чемпионата Европы по боксу — 2024, рассказала о своём отношении к синякам и ссадинам, которые она получает в результате тренировок и выступлений.

«Я очень давно в боксе и в сборной. Начинала ещё в команде девочек, потом юниорские, женские выступления. Я постоянно на сборах, да и уже замужем (улыбается). Кстати, синяки у меня, может, только раз пять за карьеру и были. Понятно, что иногда есть какие-то царапинки, сечки, которые расстраивают. Но это спорт, ты его сам выбираешь и отлично понимаешь, ради чего это всё», — сказала Елена Бабичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.