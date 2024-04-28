Царукян сравнил Махачева и Хабиба Нурмагомедова

Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«В каких-то аспектах лучше Ислам, в каких-то — Хабиб. Так сравнивать тяжело. Но по медиа и своей оппозиции — Хабиб на другом уровне. Плюс за спиной у Хабиба не было такого человека, который есть за спиной у Ислама. Ислам был в топ-10, побил Бобби Грина и попал в топ-5. Как это возможно? Думаю, это за счёт Хабиба. Бой Ислама за титул после такой оппозиции — тоже заслуга Хабиба. Плюс они часто дерутся в Абу-Даби. Так что UFC заинтересован в Исламе», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.