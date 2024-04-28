Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян сравнил Махачева и Хабиба Нурмагомедова

Царукян сравнил Махачева и Хабиба Нурмагомедова
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«В каких-то аспектах лучше Ислам, в каких-то — Хабиб. Так сравнивать тяжело. Но по медиа и своей оппозиции — Хабиб на другом уровне. Плюс за спиной у Хабиба не было такого человека, который есть за спиной у Ислама. Ислам был в топ-10, побил Бобби Грина и попал в топ-5. Как это возможно? Думаю, это за счёт Хабиба. Бой Ислама за титул после такой оппозиции — тоже заслуга Хабиба. Плюс они часто дерутся в Абу-Даби. Так что UFC заинтересован в Исламе», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Материалы по теме
Царукян: грэпплинг Оливейры лучше, чем у Махачева, я это на себе почувствовал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android