Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перес прокомментировал победу в главном бою UFC Vegas 91

Алекс Перес прокомментировал победу в главном бою UFC Vegas 91
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец UFC Алекс Перес прокомментировал победу в поединке с представителем Бразилии Матеусом Николау на турнире UFC Vegas 91.

«Чувствую себя невероятно, меня ведь все списывали со счетов, потому что я выходил после поражений от Фигейреду, Пантожи и Мокаева. Перед прошлым боем у меня, знаете, был дерьмовый кемп, но в этот раз всё прошло отлично, хоть у меня и было только три недели на подготовку.

Я готов биться с любым и в любое время. Я всегда говорю о том, что мне не платят за то, что я сижу на диване. Мне платят только за то, что я бьюсь, поэтому я всегда в зале. Я всё время тренируюсь, всё время помогаю другим, всё время работаю, меня даже критикуют за то, что я так сильно выкладываюсь, но всё не просто так, ведь я получу бонус в 50 тысяч за этот нокаут», — сказал Перес после боя.

Материалы по теме
Алекс Перес нокаутировал Матеуса Николау в главном бою турнира UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android