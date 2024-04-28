Алекс Перес прокомментировал победу в главном бою UFC Vegas 91

Американский боец UFC Алекс Перес прокомментировал победу в поединке с представителем Бразилии Матеусом Николау на турнире UFC Vegas 91.

«Чувствую себя невероятно, меня ведь все списывали со счетов, потому что я выходил после поражений от Фигейреду, Пантожи и Мокаева. Перед прошлым боем у меня, знаете, был дерьмовый кемп, но в этот раз всё прошло отлично, хоть у меня и было только три недели на подготовку.

Я готов биться с любым и в любое время. Я всегда говорю о том, что мне не платят за то, что я сижу на диване. Мне платят только за то, что я бьюсь, поэтому я всегда в зале. Я всё время тренируюсь, всё время помогаю другим, всё время работаю, меня даже критикуют за то, что я так сильно выкладываюсь, но всё не просто так, ведь я получу бонус в 50 тысяч за этот нокаут», — сказал Перес после боя.