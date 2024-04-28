Стал известен новый соперник Ивана Штыркова

Российский боец ММА Иван Штырков встретится с экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым на турнире RCC 19.

«Экс-боец UFC и ACA с профессиональным рекордом 21-10 дебютирует в лиге RCC! За плечами Антигулова громкие бои с Виктором Немковым, Ионом Куцелабой и Максимом Гришиным. После пандемии Гаджимурад вернулся в Россию из UFC и провёл поединки в Fight Nights и ACA

Напомним, Иван Штырков возвращается в ММА после четырёх поединков по правилам кикбоксинга и бокса. Несмотря на паузу в смешанных единоборствах, Уральский Халк занимает 3-ю строчку престижного рейтинга Tapology среди российских бойцов в полутяжёлом весе», — говорится в сообщении пресс-службы RCC.

В смешанных единоборствах Штырков идёт на серии из пяти побед и занимает 52-ю позицию в мире.