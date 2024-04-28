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«Запомните моё имя». Гуськов прокомментировал победу в поединке со Спэнном

«Запомните моё имя». Гуськов прокомментировал победу в поединке со Спэнном
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Представитель Узбекистана Богдан Гуськов дал комментарий по поводу своей победы в поединке с американцем Райаном Спэнном на турнире UFC Vegas 91.

«Чувствую себя идеально. Я вышел, чтобы победить и устроить большое шоу. Именно так, мы идём на вершину, ублюдки! Второй раунд – это моё время. В первом я дал ему малость поработать, а во втором уже включился на полную. Но в будущем вы все увидите, запомните это имя – Богдан «Царевич» Гуськов! Не путайте меня с «Львиным сердцем», я – Богдан Гуськов!» — сказал Гуськов после боя.

Бой завершился победой Гуськова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

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