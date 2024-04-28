Бабичева: кулачные бои — это не спорт, не бокс, просто драка. Мне кажется это ужасным

Российская спортсменка Елена Бабичева, ставшая серебряным призёром чемпионата Европы по боксу — 2024, рассказала о своём отношении к кулачным боям.

«Вот это сразу нет, 100 процентов. Считаю, что это не спорт, это драка. Мы боксируем, это олимпийский вид спорта. А кулачные бои — это не спорт, не бокс, просто драка. Это моё мнение. В боях на голых кулаках зачастую побитые девчонки, которые плохо разговаривают, друг друга посылают. Мне кажется это ужасным и вообще не нравится», — сказала Елена Бабичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что он стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).