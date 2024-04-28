Царукян: грэпплинг Оливейры лучше, чем у Махачева, я это на себе почувствовал

Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян высказал мнение о том, что грэпплинг бразильца Чарльза Оливейры находится на более высоком уровне, чем у Ислама Махачева.

«Вольная борьба у Ислама лучше, но грэпплинг, я думаю, лучше у Оливейры. И от борьбы Ислама, конечно, можно спастись. А грэпплинг Оливейры я почувствовал. Уже в первом раунде прочувствовал, насколько он крут, когда он взял меня в «гильотину». В последнем раунде он тоже меня взял, но я был в защите, там невозможно было задушить, не было давления. А вот в первом раунде было, причём хорошее такое давление (смеётся)», — приводит слова Царукяна «Комсомольская правда».

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.