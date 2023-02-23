Жадность Артёма сгубила? Тарасов погнался за длинным рублём и сдался в первом же раунде

Под занавес непростого для всех нас 2022 года популярный в народе боец Вячеслав Дацик решил сорвать куш, заработав все деньги мира. Он подписал контракты на три боя, которые должны были уложиться в три недели с небольшим. Закончилось всё тем, что он сорвал по медицинским показаниям главное событие Hardcore FC. Сейчас по его стопам пошёл ещё один небезызвестный блогер-боец Артём Тарасов.

17 февраля он провёл бой в Минске в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок с Давидом Хачатряном прошёл всю дистанцию. По его итогам единогласным решением судей победу одержал чемпион Армении по К1. И тут самое время отметить, что бой проходил по правилам кикбоксинга. И есть у специалистов по этой дисциплине ряд коронных базовых ударов. В нашем случае — лоу-кики.

Нужно отметить, что Давид особо не усердствовал, видимо, сам хотел поработать все три раунда, раз представилась такая возможность. Артём же вовсю велосипедил по рингу и при первой же возможности повисал на плечах соперника. Собственно, ничего нового. Но ни это беговое упражнение, ни щадящий режим работы Хачатряна не уберегли его от серьёзного урона. В начале второго раунда судья открыл счёт, зафиксировав нокдаун. Причиной стал очередной лоу-кик под левое колено.

Побывал Артём в Минске и в ещё одном нокдауне, после которого судья попытался остановить бой, но Тарасов буквально уговорил его дать доработать последнюю минуту. В концовке поединка Хачатрян уже не скрывал улыбку и не стал добивать упёртого соперника. В целом за тот бой Артём заслуживает и похвалу. Да, уровень не тот, но желание биться присутствует. Или за досрочную победу организаторы заплатили бы меньше денег. Тут уже в голову к нему не залезешь.

А Сергею Бобрышеву и не нужно было так глубоко копать. Откуда взялся этот Сергей? Из карда турнира ММА-Серия 62, в котором значился бой Артёма и Бобрышева. Мы неслучайно вынесли в первый абзац аналогию с Дациком. Тарасов подписался на два боя с интервалом в пять (!) дней. Причём Бобрышева он вызвал на поединок сам. Аргументировав это желанием отомстить за приятеля — Святослава Коваленко.

Трансляция ММА-Серии 62 доступна в Okko.

Напомним, тот бой был признан несостоявшимся, хоть и остановлен был потому, что из угла блогера, дебютировавшего в ММА, было выброшено полотенце. Но личная неприязнь не позволила Сергею насладиться победой. Он зачем-то ударил уже проигравшего и лежавшего на спине соперника, чем спровоцировал массовую потасовку в октагоне. Один из тренеров Свята насыпал ему больше урона, чем подопечный за четыре минуты боя.

И раз для Тарасова этот бой был настолько принципиален, раз они понимали, что Бобрышев парень злой и пощады от него ждать не приходится, зачем Артём дрался в Минске? Ок, отказаться от принципиального боя он не мог. Но зачем было соваться на чужую территорию в том виде спорта, в котором ничего не понимаешь? Сергей не стал сюсюкаться с соперником. Он с первых же секунд принялся охаживать Артёма лоу-киками. Провёл тейкдаун и прилично нагрузил голову соперника тяжёлыми ударами. А на четвёртой минуте боя Тарасов пропустил очередной лоу-кик, упал и попросил судью прекратить это избиение.

Трансляция ММА-Серии 53 доступна в Okko.

У нас нет ни малейшего сомнения в том, что Артём мужественный и упёртый парень. У нас есть лишь один вопрос: «Зачем он поехал в Минск? За деньгами?» Ну так тут нужно было выбрать — дело чести или два гонорара менее чем за неделю. Получилось у него, прямо скажем, не очень.