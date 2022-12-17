Отомстить за пощёчину не получилось! Регбист отметелил Тарасова

16 декабря 2022 года в Москве состоялся огненный турнир TopDog 18. Его украшением стал поединок, которого пришлось ждать целых три года! В главном бою вечера зарубились Артём Тарасов и Данил «Регбист» Алеев. Они давно планировали сойтись в октагоне, но постоянно в дело вмешивались обстоятельства. А в этот вечер ничего не могло помешать заклятым врагам наконец-то выяснить отношения. И соперники оправдали все ожидания, в кругу всё буквально пылало!

Последний бой промоушена в 2022 году начался активно. Соперники с ходу начали обмениваться мощными ударами. Бодрее выглядел Тарасов, который начал раз за разом попадать точно в голову Регбиста. Алееву пришлось терпеть и ждать своего шанса. Данил хорошо подловил соперника на ошибке, но Артём моментально показал, что он вообще не почувствовал атаку по себе. Было заметно, что первый раунд прошёл под диктовку Тарасова.



После паузы картина боя не поменялась. Тарасов бросился атаковать и захотел закончить поединок досрочно. Но излишнее рвение привело к тотальному провалу. Регбист моментально нашёл брешь в обороне соперника и начал молотить по лицу Артёма. Он отправил Тарасова в нокдаун и разбил лицо. А затем пришлось даже дать паузу, чтобы в дело вмешались врачи. Данил нёсся на соперника и буквально уничтожал его мощнейшими ударами. В ключевой момент раунда Регбист даже нарушил правила, когда начал добивать сидящего соперника. Было видно, что Тарасов полностью потерял нити контроля над ситуацией. Но до конца второго раунда Артём всё-таки дожил.

Новая пауза снова перевернула ситуацию. Тарасов начал активно лупить соперника… И снова ошибся. Алеев поймал свой шанс и несколько раз хорошо достал Артёма. Началась настоящая рубка, бойцы напрочь забыли про оборону. Было заметно, что Регбиста тревожила старая травма, ему постоянно приходилось тянуть плечо. Последние 30 секунд соперники просто лупили и молотили, вообще не останавливаясь. В итоге поединок продлился все три раунда.

Было очень символично, что такое ожесточённое сражение завершалось судейским вердиктом. И единогласным решением они отдали победу Регбисту со счётом 28:27. Сразу после окончания поединка бойцы пожали друг другу руки и окончательно примирились, сняли все вопросы. А Алеев предложил Тарасову провести ещё один поединок по правилам MMA. Видимо, точка в этом противостоянии ещё не поставлена!