Бокс снова опозорен. Организаторы ворвались в раздевалку, чтобы заклеить российский флаг!

Если говорить откровенно, боксёрский поединок Мурата Гассиева с Майком Балогуном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» получился максимально невнятным. Хотя соперником Железного был парень с рекордом 20-0, оказать достойного сопротивления уроженцу Северной Осетии американец не сумел. В первом раунде Гассиев принципиально не бил Балогуна — видимо, понимал, что тот сразу упадёт. Во втором раунде Мурат всё-таки выбросил один силовой удар, которым и отправил Майка в нокаут.

Разочаровал не только главный бой, но и весь турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», проходивший в Армении. Особенно серьёзно опозорились организаторы, попавшие в неудобную историю с флагами. Хотя Гассиев за пару дней до поединка получил армянское гражданство, он и его команда продолжали ходить в экипировке с двумя нашитыми флагами — России и Северной Осетии. Флажки были совсем маленькими, но зоркий глаз организаторов не мог такого пропустить.

В раздевалке и подтрибунных помещениях началась срочная операция по сокрытию российского триколора. От Гассиева и членов его команды потребовали заклеить наш флаг чёрным скотчем, разрешив оставить флаг Северной Осетии. Мурату, его тренерам и секундантам не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с настойчивостью организаторов. Гассиев, кстати, решил заклеить и осетинский флаг, чтобы на форме была полная симметрия.

Не следует ругать принимающую сторону. По имеющейся информации, ультимативное требование спрятать российский флаг выдвинул Европейский боксёрский союз, а в случае отказа организаторов турнира могли и вовсе лишить лицензии на проведение боксёрских соревнований. Понятно, что у армянской стороны попросту не было выбора. Как, кстати, и у самого Гассиева, которого могли вовсе не выпустить на бой, который готовился так долго.

Ситуация выглядит откровенно позорной. Мурат уже получил армянский паспорт, зачем заниматься мелочными придирками и в последний момент прятать маленькие российские флаги? Кстати, Гассиев зря считает, что новое гражданство поможет ему быстрее добраться до чемпионских боёв. Его всё равно будут считать российским боксёром, какой бы паспорт он ни получил. Вдобавок паспорт России никак не мешает тому же Дмитрию Биволу идти к величию. Может, проблема Гассиева не в гражданстве?