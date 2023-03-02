«Поднимете флаг Армении». Гассиев называл Россию домом, но сменил гражданство!

Уже завтра, 3 марта, знаменитый боксёр Мурат Гассиев проведёт в Армении поединок с американцем Майком Балогуном. Раньше мы всегда представляли Гассиева как российского спортсмена, и это было абсолютно справедливо, ведь Железный родился во Владикавказе и защищал цвета России. Теперь же его спортивное гражданство — вопрос спорный: Мурат неожиданно получил армянский паспорт! Крайне странное решение со стороны знаменитого боксёра.

«Надеюсь, в ближайшее время вы сможете биться как представитель Армении и поднимете армянский флаг как победитель», — сказал заместитель министра спорта Карен Гилоян, вручая согласно кивающему Гассиеву паспорт.

Что же сподвигло Мурата внезапно сменить гражданство? Скорее всего, на решение повлияла сложная политическая ситуация. Ни для кого не секрет, что нашим спортсменам сейчас приходится непросто — но это же не повод бежать за новым паспортом! Может, Гассиев считает, что в его проблемах с карьерой виновато российское гражданство? Однако точно не Россия заставляла Мурата получать бесконечные травмы и выбирать «мешков» в качестве соперников.

Кстати, россиянин Дмитрий Бивол стал лучшим боксёром 2022 года по версии журнала Ring и российский паспорт ему никак не помешал. Да, промоутеры хитрили и подсвечивали за спиной Бивола киргизский флаг, но Дима остаётся нашим соотечественником — и это знает весь мир. Если Гассиев не готов снова стать элитным боксёром, армянский паспорт ему не поможет. А вот в России и особенно в Осетии, где Железного всегда так любили, часть поддержки спортсмен точно потеряет.

Особенно нелепо действия Гассиева выглядят, если вспомнить, что все свои победы он посвящал осетинскому народу. А какому народу он будет посвящать победы теперь? Забавно, что даже на вручение паспорта Гассиев пришёл в свитере с российским и осетинским флагами. А Россию, кстати, Мурат всегда называл своим домом: «Останусь ли жить в США? Нет, я хочу жить только в России. Мне дома спокойнее». — рассказывал Гассиев в интервью «Спорт-экспресс».

Впрочем, гражданство — это личное дело Гассиева. Боксёр принял решение, и разбираться с его последствиями он будет сам. Но российские поклонники Железного, а таковые остались даже после нескольких невнятных лет карьеры Мурата, могут не понять решение своего кумира. Возможно, вскоре мы услышим объяснение Гассиева, где боксёр изложит свои аргументы. Пока же пусть Мурат не отвлекается — завтра важный бой, где мы всё равно будем за него переживать, под каким бы флагом Железный ни вышел.